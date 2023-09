Il Milan vince ma non convince: 1-0 stentato e sofferto contro il Verona

Le scorie del derby non sono state del tutto smaltite, ma al Milan servivano solo i tre punti.

Le scorie del derby non sono state del tutto smaltite, ma al Milan servivano solo i tre punti. Missione compiuta per la squadra di Pioli, che batte un ottimo Verona grazie a Rafael Leao, a segno per la terza partita consecutiva in campionato. Tornano al successo i rossoneri, con il minimo sforzo.