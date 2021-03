Il Milan vince senza metà squadra, la Fiorentina si salva. Malissimo il Toro: i finali

Sono terminati i match delle 15, validi per la ventiseiesima giornata di campionato.

VERONA-MILAN: Al Bentegodi i rossoneri passano 2-0 nonostante le numerose assenze. Al 27' una pennellata su punizione di Krunic sblocca il match. Al 50' la squadra di Pioli raddoppia con una splendida azione: sulla palla di Saelemaekers, Gunter e Ceccherini abboccano alle finte di Leao e del portoghese che prende la mira e la mette sotto l'incrocio col destro.

FIORENTINA-PARMA: Al Franchi clamoroso 3-3 con 2 gol nei minuti finali. Al 28' Fiorentina avanti con Martinez Quarta che sblocca il match con un colpo di testa su calcio d'angolo. Il Parma pareggia al 32' su calcio di rigore procurato da Gervinho, scatenato in dribbling. A trasformare il penalty è lo slovacco Kucka. Al 42' errore di Sepe, che, dopo aver intercettato una sponda di testa di German Pezzella, consegna praticamente il pallone sui piedi di Milenkovic, che in girata, di potenza, trova la rete del 2-1. Al 72' su un cross di Mihaila: Kurtic spunta alle spalle di un addormentato Malcuit e fredda da pochi passi Dragowski. Al 90' il Parma ribalta il match: palla perfetta di Man per Inglese, che serve in mezzo Mihaila che da due passi non sbaglia. Al 95' Pezzella mette in mezzo un cross basso velenoso, che Iacoponi spinge incredibilmente nella propria rete

CROTONE-TORINO: All'Ezio Scida il Crotone vince lo scontro salvezza contro il Toro, finisce 4-2. Al 26' padroni di casa in vantaggio: cross in area, colpo di testa di Messias e Ansaldi salta col braccio alto, toccando la sfera, anche il VAR conferma il fallo di mano anche se c'era una leggera spinta. Dal dischetto Simy spiazza Sirigu. Pareggio granata allo scadere: cross dalla sinistra, Ansaldi la mette per Mandragora che da due passi insacca. Al 54' legno di Petriccione seconda palla per Messias che prova a battere Sirigu che respinge, ma Simy che è il più lesto di tutti e insacca. All'80' sponda di Ounas, Reca sgancia il siluro sul primo palo da poco fuori area e Sirigu non può nulla. 5 minuti dopo il Torino accorcia le distanze: Messias, stanchissimo, lascia un po' di spazio a Sanabria che la sente e tira la botta sul secondo palo che si insacca. All'ultimo minuto di recupero il Crotone chiude i conti: Ounas si accentra, e con un bel tiro a giro becca il legno e il tiro e fa segna il definitivo 4-2.