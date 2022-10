Il Monza aveva chiesto di rinviare la gara col Bologna, 'no' della Lega Serie A: il motivo

S'è valutata quindi la possibilità di spostarla di 1-2 giorni per dare il tempo a Pablo Marì di uscire dall'Ospedale.

© foto di www.imagephotoagency.it

Monza-Bologna si giocherà regolarmente lunedì, nonostante la richiesta annunciata e inoltrata quest'oggi dall'amministratore delegato dei biancorossi Adriano Galliani. La decisione è stata comunicata dalla Lega Serie A ai due club, dopo un lungo confronto. Le difficoltà del rinvio del match erano legate soprattutto alla ricerca di una data alternativa: la prima utile sarebbe stata quella del 9 febbraio 2023, a ridosso quindi del match di ritorno in calendario il 12 febbraio 2023. Soluzione poco gradita, soprattutto al Bologna.

S'è valutata quindi la possibilità di spostarla di 1-2 giorni per dare il tempo a Pablo Marì di uscire dall'Ospedale, ma a quel punto è stato il Monza a far sapere che non sarebbe cambiato granché: confermato quindi il fischio d'inizio per le 20.45 di lunedì 31 ottobre.