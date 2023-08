Il Monza domina l'Empoli, ma passa solo nel finale: 1-0 al 45’

Il Monza va al riposo avanti di una rete in maniera più che meritata dopo aver dominato la gara creando molte occasioni da rete

Il Monza va al riposo avanti di una rete in maniera più che meritata dopo aver dominato la gara creando molte occasioni da rete, senza rischiare praticamente mai dietro. Gara vivace all’U-Power con le due squadre che fin dai primi minuti cercano di sbloccare l’incontro giovando in velocità e profondità: le occasioni migliori sono di Ciurria e Caprari, che però non preoccupano troppo Perisan coi loro tiri centrali, da una parte e Cancellieri, che non inquadra la porta, dall’altra. L’occasione migliora arriva poco prima del 20° con Gagliardini che si libera al tiro dai trenta metri e d’esterno calcia di potenza colpendo l’incrocio dei pali con Perisan battuto.

È il Monza ad andare più vicino al gol con Luperto che si immola su un tiro a botta sicura di Colpani, sugli sviluppi dell’angolo tocca a Mota di testa far correre un brivido ai tifosi empolesi, ma il risultato resta fisso sullo 0-0. Dopo Luperto tocca poi a Ismajli murare Mota che calcia da pochi passi evitando il peggio. Nulla può invece l'Empoli allo scadere quando Colpani si libera bene al tiro dal limite destro dell'area e calcia sotto l'incrocio dei pali il pallone che vale un meritato 1-0.