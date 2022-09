Il Monza si scioglie nella ripresa, l’Atalanta piazza due gol in 20’ e si prende la vetta

Basta solo un tempo all'Atalanta per piegare il Monza e prendersi la vetta in solitaria della Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Basta solo un tempo all'Atalanta per piegare il Monza e prendersi la vetta in solitaria della Serie A. La squadra di Gasperini, dopo un primo tempo molto piatto, entra in campo dopo l'intervallo con un piglio e una cattiveria diversa, trovando due gol in meno di venti minuti grazie a Hojlund e all’autogol di Marlon e archiviando la pratica brianzola. Primo posto in classifica per la squadra di Gasperini, a +2 dalla coppia Napoli e Milan, cinquantotto anni dopo l'ultima volta. Dall'altra parte, un nuovo ko per il Monza, sempre più giù. La squadra di Stroppa parte meglio ma non concretizza, spegnendosi a lungo andare. Ultimo posto in classifica per la squadra di Berlusconi e Galliani, ancora ferma a zero punti. E tra sei giorni contro il Lecce sembra già una sfida da dentro o fuori.