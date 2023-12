Il Monza torna a vincere in casa, Mota decisivo contro il Genoa: brianzoli noni

Recriminano i padroni di casa per un gol annullato a Ciurria.

Vittoria di misura importantissima per il Monza all'U-Power Stadium, che ha la meglio sul Genoa grazie alla rete di Dany Mota Carvalho. Nel primo tempo recriminano i padroni di casa per un gol annullato a Ciurria, con Dragusin che aveva rinviato male sui piedi del centrocampista brianzolo, che dopo aver insaccato con un diagonale ha dovuto strozzare l'urlo in gol a causa di un fuorigioco a inizio azione. Pochi pericoli invece per Di Gragorio, con Gudmundsson che prova a rendersi pericoloso poco prima dell'intervallo ma il suo tiro è strozzato e finisce tra le braccia di Di Gregorio.

Nella ripresa il Genoa sembra avere più benzina per provare a centrare i tre punti, ma Mateo Retegui non riusce a sbloccare il risultato fallendo un gol clamoroso a pochi passi dalla porta di Di Gregorio su un tiro cross di Messias. All'83' arriva il gol di Dany Mota Carvalho che vale il match. Azione partita dai piedi di Colpani che ha servito sulla destra Pedro Pereira arrivato in sovrapposizione: cross basso dell'esterno dei brianzoli e l'attaccante ha battuto Martinez con un destro a incrociare di prima intenzione. Vittoria importante per la squadra di Raffaele Palladino, salita a quota 21 in classifica.al nono posto.