Il Monza vince al Picco e inguaia lo Spezia: pericolo Verona per i liguri

Monza batte Spezia 2-0: a segno Ciurria e Carlos Augusto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Monza batte Spezia 2-0: a segno Ciurria e Carlos Augusto. Al Monza manca solo l'aritmetica: i brianzoli non possono considerarsi ufficialmente salvi, ma la pratica è da ritenere ormai archiviata. La squadra di Raffaele Palladino vince ancora ed espugna il Picco col risultato di 2-0: decide la rete siglata al ventesimo da Patrick Ciurria, che sale a 5 reti e 5 assist in stagione ma non esulta, memore dei suoi anni con lo Spezia, la squadra nella quale ha mosso i primi passi tra i "grandi". Nel finale, il bis del solito Carlos Augusto, che vale il raddoppio e il sesto gol in questa Serie A per il laterale italo-brasiliano. Pericolosi soltanto a targhe alterne i padroni di casa: la squadra di Leonardo Semplici costruisce gioco e non sfigura al cospetto di una delle più belle realtà del campionato, ma dopo un discreto avvio non riesce a impensierire più di tanto Di Gregorio.

Anzi, le parate principali arrivano proprio dalle parti di Dragowski, chiamato in causa dalle fulminee transizioni dei biancorossi e persino dalle improvvide deviazioni dei propri difendenti. Tanto bella la classifica degli ospiti, quanto preoccupante quella dei padroni di casa. Il Monza sale a 44 punti, scavalca momentaneamente la Fiorentina e consolida il proprio piazzamento nella parte sinistra della graduatoria, come da promesse estive di Galliani. Lo Spezia resta a quota 27: con una vittoria sulla Cremonese, domenica alle 15, l'Hellas Verona sorpasserebbe i liguri, a quel punto terzultimi e in piena zona retrocessione.