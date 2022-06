Il Napoli si ritroverà Henry contro alla prima da avversario: sta firmando col Verona

Operazione da un milione di euro per un prestito oneroso: il giocatore è già in città per visite mediche e firma.

L'Hellas Verona ha raggiunto l'accordo con il Venezia per Thomas Henry: dopo il no al DC United, il francese ha accettato l'offerta degli scaligeri e continuerà dunque a giocare in Serie A nonostante la retrocessione del Venezia, stando a quanto rivela Sky. Operazione da un milione di euro per un prestito oneroso: il giocatore è già in città per visite mediche e firma.