Il nuovo Genoa è rognosissimo: dopo l’Inter ferma 0-0 anche l’Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 0-0 la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Genoa. La più grande occasione capita al 37' sul destro di Muriel, che però colpisce il palo esterno. Questa l'unica vera emozione dei primi 45'. Nella ripresa al 64' l'Atalanta sfioda di nuovo il gol: grande azione personale di Koopmeiners che poi mette il pallone in mezzo per Mario Pasalic che tutto solo davanti a Sirigu spara alto. Finisce con il settimo pareggio consecutivo per la squadra di Blessin.