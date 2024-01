Il palo ferma la Fiorentina: finisce 2-2 al Franchi e ora il Napoli è vicino

Finisce 2-2 allo Stadio Artemio Franchi, il match delle 18:00 tra Fiorentina e Udinese, valido per la 20esima giornata di Serie A

Finisce 2-2 allo Stadio Artemio Franchi, il match delle 18:00 tra Fiorentina e Udinese, valido per la 20esima giornata di Serie A. La Fiorentina non trova la vittoria per la seconda partita di fila in campionato, dopo il ko in trasferta contro il Sassuolo, permettendo così alle inseguitrici di avvicinarsi pericolosamente al quarto posto. La Lazio adesso è a un solo punto, il Napoli ha accorciato ed è distante solo tre lunghezze, mentre il Bologna ha perso a Cagliari. In attesa della sfida di stasera tra Milan e Roma, con anche i giallorossi che potrebbero avvicinarsi.

Nel pre-partita Italiano viene premiato come miglior allenatore del mese di dicembre 2023 secondo la Lega Serie A. Sono però Cioffi e i suoi ragazzi, dopo una decina di minuti di studio, ad entrare meglio nella sfida: direttamente con il gol del vantaggio, tutto opera di Lovric (che conquista la palla a inizio azione e poi va a chiuderla) con la preziosa collaborazione di Lucca a fare da pivot. A metà prima frazione capita poi a Lucca il pallone dello 0-2, ma il centravanti ospite non angola abbastanza e stavolta Terracciano fa muro. E appena prima della mezz’ora potrebbe farlo Pereyra, anche stavolta ribattuto, così come Samardzic su calcio di punizione dalla lunga distanza. La Fiorentina barcolla, non costruisce alcuna reazione e ringrazia di aver chiuso il primo tempo un solo gol sotto.

Nel secondo tempo i Viola cambiano approccio: infatti, pareggia subito la Fiorentina al minuto 56 con la zuccata di Lucas Beltran. Grande protagonista dell'azione, e in generale dell'avvio di ripresa, è però l'ultimo arrivato di casa viola Marco Davide Faraoni. L'ex capitano dell'Hellas Verona, acquistato da due giorni in prestito con diritto di riscatto, serve una palla al bacio sulla testa del centravanti argentino, che lascia di stucco Okoye e fa 1-1. Gli uomini di Italiano provano ad affondare il colpo e cercare la rete del 2-1. In particolare, i Viola si affidano alle fiammate di Ikoné che, dopo un brutto primo tempo, riesce a trovare guizzi interessanti e mettere dei palloni insidiosi in area, senza però mai trovare nessuno a recapitare.

L'Udinese però non rinuncia mai a ripartire, capitanata da un Lovric straripante. Al minuto 73 avviene il controsorpasso: nasce ancora tutto da Lovric, che squarcia l'intera mediana e difesa viola palla al piede prima di crossare al centro. Buon movimento di Success a disturbare Quarta, la palla arriva a Florian Thauvin che incrocia di destro e insacca l'1-2 in casa della Fiorentina. Per il finale, Vincenzo Italiano prova le mosse Nzola e Barak. È proprio l'angolano a siglare il nuovo pareggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Beltran calcia e Ferreira devia con la mano. È calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Nzola, che glaciale spiazza Okoye e riporta i suoi in pari. Il Franchi diventa bollente e Italiano apparecchia il forcing finale. Al minuto 92 Bonaventura va a centimetri dal vantaggio. Al limite dell'area controlla di petto la spizzata di Nzola e calcia di controbalzo: Okoye è battuto ma la palla sbatte sul palo. Al 96' c'è l'ultimo brivido della partita: spizzata in area di Beltran per Nzola che al volo non riesce a coordinarsi bene e manda alto. Finisce quindi 2-2.