Il Parma batte la Sampdoria con un super Sepe: agganciato il Napoli che sfiderà sabato

Basta un gol di Kucka ed un grande Luigi Sepe per battere la Samp: il Parma esce da Marassi con tre punti importantissimi per l'economia della classifica dei ducali: al momento, infatti, la squadra di D'Aversa ha agganciato a 21 punti il Napoli che sfiderà sabato al San Paolo per provare a volare ancora più in alto in classifica. Sconfitta invece per la Samp, a conferma di un periodo decisamente negativo con i blucerchiati che hanno fallito anche un calcio di rigore con Quagliarella e quindi collezionano la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia.