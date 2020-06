Il Parma cala il poker in trasferta contro il Genoa secondo rigore di fila parato da Sepe

Il Parma cala il poker nella trasferta di Marassi: battuto il Genoa 4-1 nel match valido per la ventisettesima giornata di campionato. Al minuto 18 ospiti già in vantaggio con Cornelius. Al 29' l'ex azzurro Sepe continua il suo straordinario momento di forma e para un rigore a Criscito. Al 33' Cornelius firma la sua doppietta personale. Nella seconda frazione, al 53' l'attaccante degli emiliani si porta il pallone a casa con una fantastica tripletta. Inutile il gol di Iago Falque al 59', il Parma cala il poker all'87 con Kulusevski. Finisce 4-1 per il Parma.