Il Parma vince e vede l'Europa, superato il Lecce 2-0

Vittoria importante per il Parma di D'Aversa. Tra le mura amiche i ducali si sono imposti per 2-0 contro il Lecce, nel match del monday night posticipo della 20^ giornata di Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa si sono imposti della ripresa grazie alle reti di Iacoponi al 57' e di Cornelius al 72'. Tre punti che cosentono al Parma di portarsi a 28 punti in classifica, una sola lunghezza dal sesto posto valido per l'Europa League, occupato al momento dal Cagliari