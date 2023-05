Il progetto Roma fuori dalla lotta Champions con un turno d’anticipo: vince 2-1 la Fiorentina

TuttoNapoli.net

La Fiorentina vince in rimonta contro la Roma ribaltando in tre minuti una partita che sembrava destinata a terminare col vantaggio per 0-1 maturato nel primo tempo. I viola così tengono il passo per l'ottavo posto mentre la Roma concede così la possibilità alla Juventus di superarla in caso di vittoria contro il Milan. Le speranze di Europa della Roma sono tutte legate alla finale di Europa League.