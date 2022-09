Il sacrificio della Juve per liberarsi di Arthur: prestito e pagherà parte dello stipendio

Dopo essere stato molto vicino a vestire la maglia dell'Arsenal lo scorso gennaio, il centrocampista ha trovato un accordo in tempi record col Liverpool

Arthur saluta la Juventus e vola in Premier League. Dopo essere stato molto vicino a vestire la maglia dell'Arsenal lo scorso gennaio, il centrocampista brasiliano ha trovato un accordo in tempi record col Liverpool e già nel pomeriggio svolgerà le visite mediche per mettersi a disposizione di mister Klopp il prima possibile.

Secondo quanto raccolto da TMW, Arthur ha ricevuto la chiamata decisiva del Liverpool dopo la gara di ieri sera contro il Newcastle, quando l'infortunio di Henderson ha privato (e priverà a lungo) i Reds di un elemento fondamentale in mezzo al campo. Ci ha pensato l'allenatore in persona a convincerlo in una manciata di minuti. Da qui l'accelerata, dopo che lo Sporting CP non era andato oltre un semplice sondaggio e, ancora prima, Juve e Valencia non avevano trovato un accordo in merito alla divisione dell'ingaggio.

Lo hanno trovato in poco tempo, invece, Juventus e Liverpool. Il prestito sarà annuale e non prevede alcun diritto di riscatto, mentre per lo stipendio il club inglese ha accettato pressoché le stesse condizioni prospettate agli spagnoli: ingaggio diviso circa a metà fra le due società.