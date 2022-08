Il Sassuolo batte 4-1 Vis Pesaro: Raspadori entra solo al 70’ e cala il poker

Termina con pokerissimo alla Vis Pesaro la quinta amichevole stagionale del Sassuolo di Dionisi

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina con pokerissimo alla Vis Pesaro la quinta amichevole stagionale del Sassuolo di Dionisi, giocata oggi contro la formazione marchigiana allenata da mister Sassarini. Per i padroni di casa in gol Thorstvedt, Lopez, Alvarez e Raspadori (entrato al 70’), mentre per gli ospiti ha segnato Gucci. 4-1 il finale per i neroverdi, oggi in campo con divisa bianca e inseriti verdi.