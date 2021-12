Il Sassuolo crea ma la Lazio segna: è 0-1 a Reggio Emilia al 45'

Finisce il primo tempo di Sassuolo-Lazio con la squadra di Sarri avanti 1-0. A decidere il match, per il momento, la rete di Zaccagni al 6' che, servito da Pedro, beffa Consigli dal limite dell'area piccolo portando avanti i biancocelesti. Il Sassuolo crea tantissime palle gol per pareggiare, ma ha trova un ottimo Strakosha, uno dei migliori in campo che tiene la Lazio in vantaggio.