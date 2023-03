Il Sassuolo indirizza già la gara: 2-0 alla Cremonese al 45’

TuttoNapoli.net

Sono tante le motivazioni per entrambe le squadre nel match del Mapei: il Sassuolo con una vittoria comincerebbe a poter pensare ad altri obiettivi più ambiziosi, la Cremonese invece crederebbe alla salvezza come mai successo prima in questo campionato. I primi due tiri pericolosi sono di Okereke, che dopo 11 secondi colpisce male di testa, mentre al 12' calcia alto dal limite. I neroverdi rispondono al 15' con Pinamonti, che defilato sulla destra calcia forte ad incrociare, ma Carnesecchi è attento. Il Sassuolo passa al 26': punizione potente sotto la traversa di Laurienté dal limite che batte un non perfetto Carnesecchi con un tiro centrale che prende una strana traiettoria.