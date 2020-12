Il Sassuolo non sfrutta l’uomo in più: la Roma in 10 resiste e sfiora il gol

Finisce 0-0 all'Olimpico tra Roma e Sassuolo il match delle 15 valido per la decima di campionato. Espulso Pedro al 40', ingenuo lo spagnolo nel commettere fallo su Lopez in ripartenza, con l'arbitro Maresca che non ha potuto fare altro che sventolare il secondo giallo all'ex Chelsea e Barcellona. Poco prima del duplice fischio è stato invece prima convalidato e poi annullato un gol a Mkhitaryan, per un fallo di Edin Dzeko nell'azione che aveva portato alla rete dell'armeno. Espulso anche Paulo Fonseca, appena dopo la fine del primo tempo, per proteste nei confronti del direttore di gara. Nella ripresa ancora il Var protagonista, stavolta il gol viene annullato al Sassuolo, fuorigioco millimetrico di Haraslin che aveva messo la palla in rete. Col pari Sassuolo quarto con 19 punti, la Roma quinta con 18.