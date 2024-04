Il Sassuolo penultimo manca il colpo nella sfida-salvezza: solo 1-1 con l'Udinese

Il Sassuolo con questo risultato resta penultimo in classifica

Non si fanno male Sassuolo e Udinese. Al Mapei Stadium la sfida salvezza termina 1-1, con le reti arrivate entrambe in chiusura di primo tempo. Al vantaggio neroverde di Defrel ha risposto Thauvin per gli ospiti. Il Sassuolo con questo risultato resta penultimo in classifica