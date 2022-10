Il Sassuolo ribalta la gara e torna a vincere: sesta sconfitta di fila per il Verona

Sia per il Sassuolo che per l'Hellas Verona c'è da interrompere una striscia di sconfitte che ha minato la corsa verso i rispettivi obiettivi.

Sia per il Sassuolo che per l'Hellas Verona c'è da interrompere una striscia di sconfitte che ha minato la corsa verso i rispettivi obiettivi. La gara del 'Mapei Stadium' prende il via su questi binari, ma termina dando ragione agli uomini di Alessio Dionisi che s'impongono in rimonta per 2-1 sugli scaligeri. Decidono i gol di Laurentiè e Frattesi dopo l'iniziale vantaggio di Ceccherini. Sesta sconfitta consecutiva per l'Hellas Verona.