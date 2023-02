il Sassuolo riscatta il ko col Napoli: battuto 1-0 il Lecce

Il Sassuolo batte il Lecce 1-0. Decide la seconda rete in campionato di Thorstvedt

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo batte il Lecce 1-0. Decide la seconda rete in campionato di Thorstvedt. Dionisi torna a vincere dopo il ko col Napoli, Baroni non riesce a dare continuità al successo sull'Atalanta facendosi agganciare in classifica dagli emiliani.