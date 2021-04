Il Sassuolo si lamenta sui social: "Sconfitta immeritata con l'Inter, ci manca un rigore"

Dopo il ko per 2-1 contro l'Inter, il Sassuolo ha voluto commentare il match di San Siro sul proprio profilo Twitter, allineandosi al pensiero del suo tecnico De Zerbi e contestando le decisioni dell'arbitro Irrati: "Sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande prestazione. Al Sassuolo sull'1-0 manca anche un rigore per una trattenuta evidente su Raspadori, da cui nasce l'azione del raddoppio dell'Inter", il messaggio del Sassuolo.

FINALE | #InterSassuolo 2⃣-1⃣



