Il Sassuolo strappa un punto al Torino: finisce 1-1 al Mapei

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce sul risultato di 1-1 la gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino, valida per la 24esima giornata di Serie A. Una partita senza troppe emozioni, ma che ha visto nel finale due occasioni che avrebbero potuto cambiare il match da una parte e dall'altra. La squadra di Juric conquista il quinto risultato utile consecutivo, resta in bilico invece la posizione di Dionisi che neanche stasera è riuscito a dare una scossa.

Succede tutto nel primo tempo: dopo soli 5 minuti, break di Pedersen sull'out di destra che crossa in mezzo per il colpo di testa vincente di Pinamonti, lasciato colpevolmente solo da Lovato e Bellanova. Trascorsi altri quattro giri di orologio, azione a specchio: imbucata di Vlasic per Bellanova che mette in mezzo una palla tagliata per la deviazione decisiva di Zapata.

Nella ripresa, le occasioni degne di nota sono tutte nel finale. Al 90esimo Defrel raccoglie al limite una respinta e libera il mancino a giro sul secondo palo: la sfera sfiora il palo a portiere battuto. All'ultimo istante della gara il Sassuolo rischia clamorosamente di perderla: cross dalla destra di Lazaro a trovare Zapata che stacca in mezzo a due: Consigli vola e con la mano aperta salva i suoi.