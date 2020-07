Il Sassuolo travolge il Lecce nel finale, al Mapei Stadium finisce 4-2

Vittoria importante e netta per il Sassuolo di De Zerbi, che supera per 4-2 il Lecce. Al termine dei primi 45' minuti di giooc il risultato si era attestato sull'1-1, dopo il gol di Caputo per i neroverdi ed il successivo il pareggio di Lucioni. Nella ripresa i neroverdi hanno confermato la superiorità sul campo, con la rete di Berardi al 63' ed il nuovo pareggio di Mancosu cinque minuti dopo. Poi i cambi e la vittoria di De Zerbi, con i gol di Boga e Muldur che di fatto hanno firmato il definitivo 4-2.