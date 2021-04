Il Sassuolo vince di misura grazie ad un autogol: battuto 1-0 il Benevento

Termina 0-1 il match del Vigorito tra Benevento e Sassuolo. Il monday night del trentesimo turno di Serie A è stato equilibrato ma deciso da un’autorete di Barba. Gara piuttosto bloccata nel primo in cui i neroverdi si sono resi più pericolosi. Di Locatelli la palla gol più importante. L’episodio che ha deciso la sfida è stata l’autorete sfortunata di Barba, che ha infilato il pallone nella propria porta. Ripresa nettamente più divertente e con più occasioni da una parte e dall’altra. Lapadula e Gaich non sono riusciti a piegare Consigli, Boga e Raspadori più volte vicini al raddoppio, ma senza riuscirci. Basta dunque un autogol ai neroverdi per avere la meglio dei sanniti.