Il sogno Champions continua, il Bologna batte anche l'Atalanta e vola a -2 dal Milan

Al Dall'Ara il Bologna batte anche l'Atalanta, sesta vittoria consecutiva in casa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Dall'Ara il Bologna batte anche l'Atalanta, sesta vittoria consecutiva in casa. Finisce 1-0, nonostante sia stata la squadra di Gasperini più pericolosa, specialmente nel finale del primo tempo. Ederson e Lookman non sono però riusciti a concretizzare a tutto si deciderà dunque nella ripresa. Prima parte del primo tempo con la più classica delle fasi di studio, la prima conclusione verso la porta è dei padroni di casa con Saelemaekers, che manda alto su sponda di Zirkzee.

Al 35' occasione per l'Atalanta, con Lookman partito sul filo del fuorigioco in ripartenza ma impreciso davanti a Skorupski. Al 43' l'azione più pericolosa della prima frazione, con l'inserimento di Ederson in area di rigore, ma il centrocampista, solo davanti a Skorupski, non riesce a trovare il gol, con il portiere del Bologna bravo a chiudere la porta. Tegola per Thiago Motta sul finale di primo tempo, con l'infortunio di Ndoye, uscito per un problema ai flessori e sostituito da Urbanski.

Bologna avanti all'86'. Calcio d'angolo di Orsolini e colpo di testa di Lewis Ferguson che non lascia scampo a Carnesecchi per il gol dell'1-0 dei felsinei. Con questa vittoria il Bologna si riporta al quarto posto e accorcia sul Milan, avanti ora di soli due punti.