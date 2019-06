Il Sole 24 Ore rilancia Guardiola per la Juve: Adidas pronta a finanziare l'affare

All'indomani di una risalita violenta delle azioni della Juve in Borsa, vengono rilanciate con forza dal Sole 24 Ore, le quotazioni di Pep Guardiola come nuovo tecnico della Juventus. Per la stampa sportiva il nome di Maurizio Sarri è quello sempre più vicino a vestirsi di bianconero, specie dopo il trionfo europeo, ma il quotidiano economico entra nel merito di una doppia trattativa che comprenderebbe tre club e investimenti in sponsor da svariate decine di milioni di euro.

Adidas e Pochettino - Fondamentale sarebbe l'aiuto di Adidas e Pochettino, questa sera impegnato nella finale di Champions tra il suo Tottenham e il Liverpool, al Manchester City. L'azienda tedesca, già sponsor della Juve e fresca di rinnovo multi-milionario con i bianconeri, sarebbe pronta a finanziare l'affare pagando l'ingaggio faraonico promesso a Guardiola. Il motivo è presto detto: sull'iberico si sta muovendo la Puma, competitor diretta di Adidas già in trattativa con Guardiola.

E il ruolo di Pochettino? Sarebbe il sostituto al City di Guardiola, ma impegnato stasera nella finale di Champions e quindi innominabile, almeno fino a domani. Nel gioco delle sedie resterebbe in piedi l'unico ad aver vinto qualcosa, per ora, vale a dire Maurizio Sarri, che comunque ha diverse opzioni in Italia, a partire dalla Roma