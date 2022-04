Il solito Immobile salva la Lazio al 93': all'Olimpico col Toro finisce pari

Termina 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino, che chiude i match del sabato della 33ª giornata di Serie A.

Termina 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino, che chiude i match del sabato della 33ª giornata di Serie A. Nel primo tempo due occasioni per i granata, vicini alla rete alla mezz'ora con il palo colpito da Bremer di testa. Una spaccata di Milinkovic-Savic invece per la Lazio, che nel finale della prima frazione perde Patric, costretto a uscire dal campo dolorante per un infortunio muscolare. Nella ripresa il Torino passa in vantaggio al 56' con Pellegri, il centravanti subentrato a Belotti a inizio secondo tempo, anticipa tutti in area di rigore sulla battuta di un corner e insacca di testa il suo primo gol in maglia granata. Quando sembra finita per la Lazio arriva al 93' il pareggio del solito Immobile: cross perfetto di Milinkovic Savic per l'insermento del bomber biancoceleste che brucia Bremer e insacca di testa.