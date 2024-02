Il solito Jovic porta il Milan in paradiso: battuto 3-2 il Frosinone e ora occhi sul derby d'Italia

Finisce 2-3 la gara dello Stirpe tra Frosinone e Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A

Finisce 2-3 allo Stirpe la gara tra Frosinone e Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A. Nel primo tempo succede tutto in sette minuti: prima i rossoneri la sbloccano con un'incornata di Giroud su traversone di Leao. Poi lo stesso portoghese poco dopo con un fallo di mano causa un calcio di rigore trasformato magistralmente da Soulé.

Nella ripresa, gli uomini di Di Francesco mettono il muso avanti: all'ora di gioco Soulé con un'imbucata trova in area Mazzitelli che in diagonale batte un Maignan tutt'altro che incolpevole. Pioli e i suoi però, come spesso accade in questa stagione hanno la forza di reagire: prima Gabbia la riagguanta ribadendo in rete una sponda aerea di Giroud, poi il solito Jovic sigla la rete decisiva al minuto 81.

Il Milan blinda sempre di più il terzo posto, dando anche uno sguardo di sfuggita alla situazione davanti con Juventus e Inter (rispettivamente a 4 e 5 punti di distanza) che si sfideranno domani nel derby d'Italia. Da segnalare l'ammonizione di Reijnders che era diffidato e salterà la partita contro il Napoli di settimana prossima.