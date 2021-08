Il sostituto di Lukaku all'Inter può essere un ex attaccante del Napoli

Acque agitate in casa Inter. L'apertura di Lukaku al pressing del Chelsea sta stravolgendo i piani di mercato di Marotta & Co., costringendo i dirigenti nerazzurri a guardarsi intorno a caccia di un attaccante in grado di prendere eventualmente il posto di Big Rom. Detto che trovare un sostituto all'altezza del belga in tempi rapidi non sarà semplice, l'Inter avrebbe già individuato almeno due giocatori in Serie A (Duvan Zapata e Dusan Vlahovic) e uno all'estero (Lacazette). Lo scrive Sportmediaset.