Il TAS di Losanna: "Leao non dovrà pagare 20 mln allo Sporting". Ora il rinnovo col Milan

Rafael Leao non dovrà versare 20 milioni di euro nelle casse dello Sporting Club di Lisbona. La decisione, anticipa 'Record', è stata presa dal TAS di Losanna che ha scaricato tutte le responsabilità sul Lille, ovvero sul club che nel 2018 ingaggio a parametro zero l'esterno d'attacco portoghese. Quella appena presa è decisione che ribalta la precedente, visto che Leao in prima istanza era stato condannato al versamento della somma per quel trasferimento.

Un sospiro di sollievo per il calciatore e per il Milan che, dopo questo passaggio, spera ora di poter mettere nero su bianco il rinnovo di contratto fino a giugno 2026 del portoghese a cifre simili rispetto a quelle che hanno portato, negli scorsi giorni, alla firma di Theo Hernandez.