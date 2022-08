Il tifo laziale va oltre il mercato ed i dissidi con Lotito: superata quota 23mila!

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Impennata di abbonamenti in casa Lazio. Il club ha superato quota 23 mila tessere e per questo ha deciso di posticipare la chiusura della campagna 'Avanti Insieme', prevista per ieri, di un giorno. Per i tifosi biancocelesti, dunque, ci sarà tempo fino a oggi, 9 agosto, alle 19 per acquistare un abbonamento per la stagione 2022-23 che comincerà domenica all'Olimpico contro il Bologna. (ANSA).