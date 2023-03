Il Torino domina un Bologna irriconoscibile: 1-0 al 45'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Bologna irriconoscibile in questo primo tempo di Torino che si chiude con i granata meritatamente in vantaggio grazie a una rete di Karamoh a metà frazione. Poco dopo il 20’ l’ex Parma riceve in area di rigore il pallone da Sanabria, lo difende fra tre avversari e poi batte uno Skorupski rimasto a metà strada con una colpo di punta degno del calcio a 5. Il gol non risveglia il Bologna che continua a non creare nulla e a subire le iniziative dei padroni di casa.