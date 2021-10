Il Torino domina una brutta Samp: finisce 3-0 per i granata

Il Torno batte 3-0 la Sampdoria nell'anticipo delle 20.45 della undicesima giornata di Serie A. Torino in vantaggio al 17' con la rete dell'ex Praet al 17' nata da una bella combinazione tra Sanabria e Karol Linetty. Proprio il polacco è la sorpresa della serata: inizialmente in panchina, sostituisce a tempo di record il compagno Brekalo fermato da un problema muscolare nel riscaldamento, partendo dall’inizio alle spalle di Sanabria, preferito al Gallo Belotti, insieme all’altro ex, Praet. Al 52’ il Torino trova il raddoppio con Singo che da fuori l'area di rigore supera Audero con un potente destro. Al 67’ la Samp resta anche in 10: espulso Adrien Silva per proteste. Chiude i conti Belotti nei minuti di recupero con un preciso diagonale.