Il Torino ha il problema del gol: tra i possibili rinforzi per gennaio c’è anche Petagna

Uno dei problemi del Torino - sottolinea Tuttosport - è legato alla difficoltà a fare gol.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei problemi del Torino - sottolinea Tuttosport - è legato alla difficoltà a fare gol. Non sempre, ma spesso i granata producono tanto, però al dunque si perdono, non hanno lo stoccatore. Che servirà, guardando i numeri, anche se Pellegri - che contro l’Udinese giocherà dal primo minuto - dovesse iniziare a ingranare, cioè a sbloccarsi in campionato, dopo le due reti in Coppa Italia.

Tra i papabili a vestire la maglia granata - continua Tuttosport - rimane Shomurodov: portato in Italia dal Genoa, dopo 8 reti in 31 gare di A con i rossoblù è passato alla Roma. I capitolini lo hanno pagato 18 milioni di euro, ma con Mourinho l’uzbeko ha faticato a trovare spazio: il Toro - che in alternativa segue Petagna del Monza e che valuta Boving dello Sturm Graz - lo tiene in caldo per la sessione di gennaio.