Il Torino non va oltre il pareggio contro il Venezia: finisce 1-1

Finisce in parità il monday night della sesta giornata di campionato. Il Venezia conquista il suo primo punto fra le mura amiche pareggiando 1-1 al "Penzo" contro il Torino di Ivan Juric. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, nella ripresa si sblocca il match. Il Torino passa in vantaggio con Singo protagonista di una grande discesa sulla destra, il passaggio a rimorchio è per Brekalo che di prima intenzione supera Maenpaa realizzando il suo primo gol in Italia. La reazione del Venezia tarda ad arrivare ma al 34’ Johnsen in area trova un colpo di tacco geniale per Okereke che viene abbattuto da Djidji. Per il direttore di gara è massima punizione. Dal dischetto si presenta Aramu che fredda Milinkovic-Savic.

Le emozioni più forti però arrivano nell'ultimo minuto di recupero. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Kiyine calcia con potenza esaltando però i riflessi di un attento Milinkovic-Savic. Sul capovolgimento di fronte i granata di Ivan Juric possono pungere in contropiede con Mandragora che si presenta a tu per tu con Maenpaa dopo aver resistito alla carica da ultimo uomo di Ceccaroni. Il centrocampista del granata però si fa ipnotizzare dal portiere arancioneroverde e si fa neutralizzare la conclusione per la gioia del pubblico del "Penzo" che esulta come se fosse un gol.