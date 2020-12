Il Torino perde ancora: dopo il derby altro ko interno, Udinese al 3° successo di fila

Nel giorno in cui il Crotone conquista la prima vittoria stagionale e si avvicina al penultimo posto in classifica, la squadra che lo occupa, il Torino, cade ancora contro l'Udinese e resta inchiodato a quota 6 punti. Secondo k.o. di fila e terzo nelle ultime quattro partite per Marco Giampaolo, la cui posizione è tutt'altro che salda adesso.Lo è eccome invece quella del collega Luca Gotti, al terzo successo consecutivo: la sua Udinese ora sta volando, mentre il Toro non sa più vincere in casa: 150 giorni di astinenza.