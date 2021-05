Il Torino rialza la testa e manda il Parma in B: i granata vincono 1-0

Il Torino batte 1-0 il Parma e vince una partita chiave in ottica salvezza. Primo tempo avaro di emozioni in cui il Parma è leggermente più intraprendente. Dall'altra parte, i granata sentono la pressione di un match da vincere a tutti i costi, per cominciare a maturare un po' di distacco sulle dirette concorrenti. I ritmi sono molto bassi, c'è grande paura di commettere un passo falso. La sfida si accende all'improvviso quando prima Cornelius sfiora la rete, poi Ansaldi scheggia la traversa. Nella ripresa ecco l’episodio che decide la gara: granata in vantaggio grazie alla rete segnata da Vojvoda. Grande percussione di Ansaldi, che salta netto il marcatore e crossa sul secondo palo, dove l'altro terzino è tutto solo e deve solo appoggiare nella porta sguarnita. Tre punti vitali per il Torino che rialza la testa e manda il Parma in B.