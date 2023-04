Il Torino rimedia al brutto primo tempo: finisce pari con la Salernitana

Allo Stadio Olimpico Grande Torino finisce 1-1 tra i padroni di casa e la Salernitana il match delle 15, valido per la 30ª giornata di Serie A.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino finisce 1-1 tra i padroni di casa e la Salernitana il match delle 15, valido per la 30ª giornata di Serie A. Primo tempo da dimenticare per il Torino, in cui gli errori segnano una prestazione insufficiente: Salernitana avanti 1-0 grazie al gol siglato da Vilhena, un mancino di prima intenzione che beffa sul palo lontano Milinkovic-Savic. Nella ripresa la squadra di Juric reagisce e trova il pari al 57': imbucata da parte di Miranchuk per Sanabria, il numero 9 si gira e fulmina in un lampo Ochoa.