Il Torino riprende la Juve e strappa il pari allo Stadium: il derby della Mole finisce 1-1

La Juventus si fa riprendere dal Torino e non va oltre il pari nel Derby della Mole. Bianconeri che chiudono in vantaggio il primo tempo grazie al gol di de Ligt. Dopo un buon avvio dei granata, stoccata aerea del centrale olandese, che va più in alto di tutti sul corner e di testa batte Milinkovic-Savic. Nella ripresa è di Belotti il gol che consente al Torino di acciuffare la Juventus. 1-1 allo Stadium a mezz’ora dal fischio finale: Brekalo sfonda a sinistra saltando Cuadrado e scarica potente in mezzo. Il Gallo, approfittando della défaillance di Alex Sandro, batte in mezza girata.