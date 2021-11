Il Torino rischia nel finale ma conquista i tre punti: Udinese battuta 2-1

La 13a giornata di Serie A si è chiusa con il successo del Torino ai danni dell’Udinese. I granata conquistano i tre punti battendo i friulani 2-1. La gara inizia subito con un buon ritmo con l’Udinese subito in avanti, con grande densità a centrocampo. Torino bravo a ribaltare il fronte con lanci lunghi atti a sfruttare la forza fisica di Belotti. Su questo schema all’8’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Brekalo che sfrutta la sponda di testa di Belotti per calciare al volo da distanza siderale e batte Silvestri nell’angolo basso alla sua sinistra. La gara prosegue sui binari del dinamismo, anche se con molti errori da ambo le parti in fase d’impostazione.

Al 48’ arriva il raddoppio del Torino con Bremer. Il brasiliano dopo un lungo batti e ribatti in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo riesce a trovare la deviazione vincente. Al 77’ l’Udinese rientra in partita con una magia su punizione di Fernando Forestieri. Palla sopra la barriera e Milinkovic Savic che viene preso controtempo. Il Torino riesce a gestire l’assalto degli ospiti e a portare a casa la vittoria.