Il Torino si allena in vista del Napoli: ancora a parte un titolare di centrocampo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della trasferta a Napoli sabato 1 ottobre. Ivan Juric - si legge nel report ufficiale del club - ha diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato anche elementi della formazione Primavera. Terapie per Vojvoda, programma personalizzato per Ricci. Il Torino alla ripresa del campionato è atteso dalla trasferta sul campo del Napoli.