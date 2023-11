Il Torino soffre ma reagisce dopo l’eliminazione in Coppa Italia: 2-1 al Sassuolo

Fondamentale e soffertissimo successo per il Torino di Ivan Juric nel secondo posticipo dell'11esima giornata di Serie A contro il Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fondamentale e soffertissimo successo per il Torino di Ivan Juric nel secondo posticipo dell'11esima giornata di Serie A contro il Sassuolo. Un 2-1 finale che rimette in parte a posto la classifica dei granata e che riporta entusiasmo dopo i recenti malumori della piazza. I ragazzi di Juric che dopo 5 minuti sono già in vantaggio grazie alla rete, su assist di Tameze, di Sanabria. La gioia del Toro però dura poco, visto che al 18' una disattenzione difensiva porta Berardi a scaricare al limite dell'area per l'inserimento vincente di Thorstvedt che segna il gol dell'1-1 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa il copione sembra cambiare poco. Al 68esimo, però, è Nikola Vlasic a rompere in modo definitivo l'equilibrio del match col serbo che è bravo a sfruttare il passaggio profondo ancora di Tameze e freddare Consigli con un diagonale forte e preciso. E' la rete che di fatto chiude la partita, regalando al Torino un preziosissimo successo per 2-1.