Il Torino soffre nel finale ma conquista i tre punti: Cremonese ko

Il Torino di Juric sale a quota 7 punti in testa alla classifica. Vittoria pesante contro la Cremonese per 2-1 e secondo successo stagionale. Un autogol di Bianchetti propiziato dall'inserimento di Vlasic regala il vantaggio ai granata, al 65’ il raddoppio di Radonjic con un tocco ravvicinato. La seconda rete è servita per suonare la sveglia in casa Cremonese, i cambi hanno dato un po’ di fiato agli uomini di Alvini: proprio dalla panchina è arrivato il gol della speranza con Sernicola. A Ciofani e compagni non è bastato però un finale all'assalto: i granata strappano una vittoria pesante e vanno a Bergamo con parecchia convinzione.