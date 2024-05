Il Torino travolge 3-1 il Milan e si prende il 9° posto (che potrebbe valere l'Europa)

Termina sul risultato di 3-1 il match tra Torino e Milan, valido per la 37esima giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 3-1 il match tra Torino e Milan, valido per la 37esima giornata di Serie A. I granata conquistano tre punti importantissimi che alimentano l'eurosogno: scavalcato a +2 il Napoli, ora la formazione di Juric è a 53 punti al nono posto, che varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League se la Fiorentina dovesse vincere la coppa.

Il Torino con grande grinta e determinazione non ha mai tenuto il risultato in discussione: prima Duvan Zapata (26') su assist di Rodriguez e poi Ivan Ilic (40') su cross di Bellanova mandano i granata già sul 2-0 all'intervallo. Nella ripresa gli uomini di Juric mettono subito il lucchetto al match con il tiro dalla distanza del capitano ed ex di giornata Ricardo Rodriguez (46') grazie allo scarico di Pellegri. Inutile il gol dal dischetto di Ismael Bennacer (55') che accorcia le distanze per i rossoneri portando la partita sul 3-1.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Inter 92 punti

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Hellas Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* Una partita in più