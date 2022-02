Il Toro si arrende nel recupero: vince l'Udinese 2-0 con due reti argentine

Alla Dacia Arena l'Udinese batte 2-0 il Torino nei minuti di recupero. Poche emozioni e tanto tatticismo in campo nel primo tempo del match delle 18. Ad inizio ripresa due grandi occasioni per Beto, ma il centravanti bianconero era in fuorigioco. Risponde poi il Torino con un paio di pericolose sortite ma è nel finale che si decide il match. Al 92' Toro in dieci per l'esplusione di Mandragora per doppio giallo. Ne aprrofitta subito l'Udinese che dalla punizione scaturita dal fallo del capitano bianconero trova la rete dell'1-0 con una splendida traiettoria di Molina. Al 96' Milinkovic Savic stende Pussetto in area, rigore per i friulani trasformato dallo steso attaccante argentino.