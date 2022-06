Il valzer delle panchine in Serie A: Nicola rinnova, Sottil e Cioffi alle firme. Giampaolo in bilico

Adesso è ufficiale. Nonostante l’addio di Walter Sabatini, Davide Nicola rimane alla Salernitana, firmando un contratto biennale.

Adesso è ufficiale. Nonostante l’addio di Walter Sabatini, Davide Nicola rimane alla Salernitana, firmando un contratto biennale. Da capire ora chi potrà essere il direttore sportivo, visto che non potrà scegliere il proprio allenatore. Nicola è comunque una garanzia, visto quanto fatto negli ultimi anni fra Crotone e Genoa.

A Udine invece dovrebbe essere oramai fatta per Andrea Sottil tra oggi e domani la firma su un contratto annuale da 300 mila euro, mentre al Verona si attende - oramai da qualche giorno - l’ufficialità per Gabriele Cioffi come nuovo tecnico, ma anche qui la telenovela sembra vicina alla conclusione. A Empoli invece sarà Paolo Zanetti a sostituire Aurelio Andreazzoli.

La Cremonese ha scelto Alvini come allenatore anche se il Perugia sta cercando di fare resistenza per qualche conto in sospeso, ma alla fine la situazione dovrebbe risolversi. Manca ancora la firma anche a Spezia, con Gotti che è il favorito di Pecini, ma in corsa ci sono altri profili come Bjelica, Farioli e Velazquez seppur con probabilità molto inferiori rispetto ai giorni scorsi. Vincenzo Italiano si può liberare dalla Fiorentina per 10 milioni ma sarà molto improbabile che succeda, così come lunedì dovrebbe essere il giorno di Marco Giampaolo per il summit con la Sampdoria. Confermato Stroppa sulla panchina del Monza, così come Baroni su quella del Lecce.

Le tessere continuano a non essere al proprio posto dunque, se non per le big. Anche se possono esserci sorprese dell’ultimo minuto (dove va Tudor dopo avere lasciato l’Hellas Verona?)