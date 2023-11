Il VAR annulla il gol del sorpasso a Orsolini: è pari il tra Fiorentina e Bologna al 45'

Concluso il primo tempo di Fiorentina-Bologna, punteggio sull'1-1 dopo i 45 minuti inaugurali della sfida del Franchi.





Derby dell’Appennino inaugurato dai colori delle due tifoserie, tra rivendicazione del proprio orgoglio e grande solidarietà verso le popolazioni toscane alluvionate. La Fiorentina tiene il pallino del gioco già in avvio e dopo un quarto d’ora di prove generali guidate perlopiù da Gonzalez, trova il vantaggio con uno dei suoi alfieri, il veterano Bonaventura che bacia la traversa col destro e fa 1-0. Il Bologna non si scompone e costruisce la sua reazione, mancando di precisione nei primi tentativi portati avanti da Orsolini e Ferguson. Alla mezz’ora l’episodio che aiuta i rossoblù: Parisi tocca di mano in area, il VAR segnala all’arbitro Maresca che riviste le immagini comanda il rigore. Zirkzee trasforma e smitraglia nello stadio che fu di Batistuta, il Franchi non la prende bene. Gli emiliani si galvanizzano col vantaggio e mandano due volte Saelemaekers davanti a Terracciano, ma l’ex Milan prima è impreciso e poi murato in uscita. Toni nervosi piuttosto elevati nel finale di primo tempo, quando tutto fa pensare all'1-1 ripartenza felsinea sulla destra, Ferguson per Orsolini che batte forte sul palo opposto e porta in vantaggio la squadra ospite a venti secondi dal fischio dell'intervallo. Sarebbe così se non esistesse il fuorigioco: interviene il VAR, parità all'intervallo.