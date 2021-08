Il Venezia vince ancora in Olanda, Zanetti: "In campionato ci sarà una qualità diversa"

Il Venezia vince anche la seconda amichevole della tournée olandese, dopo l'Utrecht i lagunari battono 1-0 il Twente. La rete decisiva al 20′ è di Fote su uno stupendo assist di Aramu.

Queste le dichiarazioni del tecnico arancioneroverde Paolo Zanetti al termine del match: “Sono abbastanza soddisfatto nel complesso, la squadra nonostante abbia avuto difficoltà, ha mantenuto sempre un’identità chiara e ha saputo soffrire con ordine. A livello tecnico nel primo tempo abbiamo sbagliato veramente tanto. Nel secondo tempo è stata una partita vera, chi è entrato ha dato più fisicità e più qualità. Abbiamo gestito il risultato, in una partita complessivamente difficile. Abbiamo affrontato squadre con una cultura calcistica molto bella. La partita ha vissuto di fasi. Siamo stati bravi a non subire gol nel primo tempo, poi siamo venuti fuori nella ripresa. Dobbiamo consolidare quello che sappiamo fare e mettere dentro qualcosa di diverso. In campionato ci sarà una qualità diversa, ci vorrà un certo tipo di spirito. Dobbiamo cercare di proporre gioco quando abbiamo la palla. Peretz ha grande spessore, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, abbina qualità e tanta quantità. E’ un rinforzo importante e sarà sicuramente protagonista. In queste partite escono pregi, difetti e difficoltà. Cerchiamo di trarre il massimo in questo quadro. Il risultato conta zero. I ragazzi hanno bisogno di giocare insieme e hanno bisogno di relazionarsi fra di loro, perché abbiamo tanti giocatori nuovi”.